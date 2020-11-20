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Новости
Украина
19 ноября 20, 22:07
Сепаратисты выдвинули условие для обмена пленными
Дарья Морозова
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Сейчас невозможны ни проведение обмена удерживаемыми лицами, ни подвижки по другим направлениям работы на Минской площадке, утверждают в "ДНР".

Обмен пленными на Донбассе не состоится до согласования дорожной карты реализации Минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Такую дорожную карту должна одобрить Верховная Рада. Об этом сказала представитель "ДНР" в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, сообщают сепаратистские СМИ в четверг, 19 ноября.

По ее словам, переговоры об обмене пленными заблокированы якобы по вине украинской стороны.

"Сейчас невозможны ни проведение обмена удерживаемыми лицами, ни подвижки по другим направлениям работы на Минской площадке. Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности Минским соглашениям", – заявила Морозова.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Красный Крест о помощи, чтобы ускорить обмен пленными.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в списки для обмена пленными с сепаратистами внесены около ста человек с каждой стороны.
Korrespondent
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