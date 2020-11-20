Новый антирекорд: Стремительный рост инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания COVID-19, что является новым "рекордом" заболевания в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Заболели 549 детей и 613 медработников.

"Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 728 человек, летальных случаев – 229, выздоровели - 7 845 человек", - указал Степанов.

Он добавил, что за минувшие сутки было проведено тестирований - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии украинцев на утро пятницы составило 598 085, умерли 10 598 человек, выздоровели 274 324 человек.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 56 594 случаев;

Винницкая область - 14 857 случаев;

Волынская область - 20 651 случай;

Днепропетровская область – 26 202 случаи;

Донецкая область – 19 223 случаи;

Житомирская область - 25 111 случаев;

Закарпатская область - 20 827 случаев;

Запорожская область - 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область - 30 684 случая;

Киевская область - 28 427 случаев;

Кировоградская область – 4 052 случая;

Луганская область – 5 474 случая;

Львовская область - 39 916 случаев;

Николаевская область - 14 181 случай;

Одесская область - 36053 случаи;

Полтавская область - 17 403 случая;

Ровенская область - 27 054 случая;

Сумская область - 20 872 случая;

Тернопольская область - 24 843 случая;

Харьковская область - 50 252 случая;

Херсонская область – 8 155 случаев;

Хмельницкая область - 25 290 случаев;

Черкасская область - 16 437 случаев;

Черновицкая область – 30 143 случаи;

Черниговская область - 13 159 случаев.

Напомним, что днем ранее, 19 ноября, в Украине также был рекорд - зафиксировано 13 357 новых случаев инфицирования COVID-19.

Ранее мы писали, что в декабре правительство планирует ввести полный локдаун. Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска, побывав на совещании у премьер-министра,

Также сообщалось, что в МВД предлагают ввести полный локдаун.