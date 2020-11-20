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Новости
Украина
20 ноября 20, 10:50
Новый антирекорд: Стремительный рост инфицирования COVID-19
COVID-19
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В Украине впервые с начала пандемии - более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего инфицированных в Киеве.
В Украине впервые с начала пандемии - более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего инфицированных в Киеве.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания COVID-19, что является новым "рекордом" заболевания в стране. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Заболели 549 детей и 613 медработников.

"Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 728 человек, летальных случаев – 229, выздоровели - 7 845 человек", - указал Степанов.

Он добавил, что за минувшие сутки было проведено тестирований - 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45 957, методом ИФА - 24 795).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии украинцев на утро пятницы составило 598 085, умерли 10 598 человек, выздоровели 274 324 человек.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 56 594 случаев;
Винницкая область - 14 857 случаев;
Волынская область - 20 651 случай;
Днепропетровская область – 26 202 случаи;
Донецкая область – 19 223 случаи;
Житомирская область - 25 111 случаев;
Закарпатская область - 20 827 случаев;
Запорожская область - 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область - 30 684 случая;
Киевская область - 28 427 случаев;
Кировоградская область – 4 052 случая;
Луганская область – 5 474 случая;
Львовская область - 39 916 случаев;
Николаевская область - 14 181 случай;
Одесская область - 36053 случаи;
Полтавская область - 17 403 случая;
Ровенская область - 27 054 случая;
Сумская область - 20 872 случая;
Тернопольская область - 24 843 случая;
Харьковская область - 50 252 случая;
Херсонская область – 8 155 случаев;
Хмельницкая область - 25 290 случаев;
Черкасская область - 16 437 случаев;
Черновицкая область – 30 143 случаи;
Черниговская область - 13 159 случаев.

Напомним, что днем ранее, 19 ноября, в Украине также был рекорд - зафиксировано 13 357 новых случаев инфицирования COVID-19.

Ранее мы писали, что в декабре правительство планирует ввести полный локдаун. Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска, побывав на совещании у премьер-министра,

Также сообщалось, что в МВД предлагают ввести полный локдаун.
Korrespondent
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