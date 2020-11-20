Мэр Ивано-Франковска: локдаун в Украине введут в декабре

В правительстве задумываются о полном локдауне на несколько недель, который введут с 10-15 или с 20-25 декабря, рассказал после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Градоначальник подчеркнул, что действующий на данный момент карантин выходного дня - определенная подготовка к строгими ограничениям.

- Позиция правительства неизменна – карантин выходного дня будет… Это плавная подготовка к полному локдауну в нашей стране, - заявил Марцинкив.

По его словам, при пессимистическом сценарии локдаун будет введен уже 10-15 декабря, при оптимистическом - 20-25 декабря. Продлится строгий карантин несколько недель.

- Будет катастрофа, если этот локдаун будет введен. Особенно для малого и среднего бизнеса в преддверии Святого Николая и рождественских праздников, - подчеркнул Марцинкив.

Карантин выходного дня начал действовать в Украине 13 ноября после опубликования соответствующего постановления Кабмина. Предварительно он продлится 3 уикенда - до 30 ноября включительно. Специальные дополнительные ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В это время запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов, всех магазинов (кроме тех, где торговля продуктами составляет 60% и более от площади) и ТРЦ.

Сразу после объявления КВД ряд городов уклонились от его введения. Это Луцк, Днепр, Черкассы, Ровно, Славянск, Мукачево, Краматорск, Мариуполь, Одесса, Житомир, Тернополь, Львов. А некоторые бизнесмены придумали изящные способы обойти карантин. В список "городов-отказников" входил и Ивано-Франковск, однако 19 ноября Марцинкив заявил, что город будет придерживаться КВД.