Венедиктова записала обращение по делам Майдана. Видео

Генпрокурор рассказала о ходе расследований и судебных процессов по делам Майдана в 2020 году.
Генпрокурор Ирина Венедиктова в пятницу, 20 ноября, опубликовала видеообращение, в котором рассказала о ходе расследований по делам Майдана.
Она напомнила, что в ходе протестов зимой 2013-2014 годов погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей, более 2500 человек пострадали, из них более 2000 признаны потерпевшими по уголовным производствах.
Сейчас продолжаются досудебные расследования в 60 уголовных делах, охватывающих более 4300 эпизодов правонарушений. Также в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 человек.
С начала года сообщено о подозрении 37 лицам, в частности, на момент совершения инкриминируемых им преступлений: 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.
"Мы движемся к результатам расследования трагических эпизодов Революции Достоинства и событий и обстоятельств, повлекших и сопровождавших массовые протесты, несмотря на любые преграды и критику", - сказала Венедиктова.
Генпрокурор подробно рассказала о состоянии дел Майдана к седьмой годовщине.
Как сообщалось, накануне стало известно о вызове на допрос в ГБР лидеров Майдана. Но в бюро позже сообщили, что допросы отменили еще две недели назад, а появление информации о них назвали манипуляцией.