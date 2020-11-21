Сепаратисты применили запрещенные мины

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Так, в районе населенного пункта Шумы враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем. Также, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного, оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск используя запрещенные мины ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины, провокаций со стороны сепаратистов не зафиксировано.

Напомним, накануне сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня, был ранен один украинский военнослужащий.

Добавим, что в Минобороны назвали число пропавших без вести на Донбассе. Из общего числа пропавших более 450 человек были найдены (живыми или мертвыми).