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Новости
Украина
21 ноября 20, 09:19
Украина отмечает День Достоинства и Свободы: что важно знать
Майдан
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В субботу, 21 ноября, в Украине отмечают День Свободы и Достоинства.

В Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Праздник 21 ноября был установлен в память о событиях на Майдане 2013 года, которые положили начало Революции Достоинства. Кроме того, это годовщина Оранжевой революции 2004 года.

Памятный день был учрежден в 2014 году Указом Президента Украины с целью утверждения в стране идеалов свободы и демократии, сохранения объективной информации о важных событиях украинской истории начала ХХІ столетия, почтения граждан, которые осенью 2004 года и в ноябре 2013 ‒ феврале 2014 годов встали на защиту демократических ценностей, национальных интересов Украины.

Отказ власти от законодательно закрепленного внешнеполитического курса на евроинтеграцию, остановка процессов подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом в ноябре 2013 года привели к протестным акциям  украинского общества.

Первыми участниками митингов стали студенты, которые массово выходили на улицы Киева, а в дальнейшем и других городов, заявляя о своем европейском выборе. Эти события положили начало Революции Достоинства ― одной из наиболее трагичных и переломных страниц новейшей украинской истории.

События зимы 2013‒2014 годов привели к существенным изменениям в политической и общественной жизни Украины, содействовали консолидации украинского общества, формированию его национальной идентичности.

Оранжевая революция также началась в ноябре, но в 2004 году. Многомесячная акция на Майдане развернулась с 22 ноября, когда активисты вышли на митинг против фальсификации результатов выборов президента.

В рамках празднования Дня Свободы и Достоинства в городах Украины проходят мемориальные, торжественные и культурно-массовые мероприятия, призванные почтить память участников Революции Достоинства, которые отстаивали европейский выбор Украины и стремление к демократическому развитию нашего государства.
telegraf.com.ua
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