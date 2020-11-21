Михайлов день: что можно, а что нельзя делать в этот день

Ежегодно 21 ноября христиане восточного обряда отмечают Михайлов день или Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Архангел Михаил считается вождем небесных сил или архистратигом. Его называют главным защитником людей. У него просят защиты, помощи и спасения.

Что можно и нужно делать в Михайлов день:

День стоит начать с похода в церковь, нужно поприсутствовать на службе. Также можно поставить свечку Михаилу и попросить его о чем-то.

В этот день нужно приготовить несколько праздничных блюд и собрать за одним столом родственников и друзей - самых близких и любимых людей.





Этот день идеален для примирения и забывания старых обид.





Принято также в этот день обращаться с молитвами к Михаилу и просить его о защите от темных сил.





Что категорически запрещено делать в Михайлов день:





Откажитесь сегодня от работы. Считается, что если перегрузить себя делами, то их потом накопится гораздо больше, чем было до этого.





Запрещено также мыть голову, считается, что так можно "смыть ум".





Нельзя резать, рубить топором или ткать.





Не ссорьтесь и не повышайте голос. Считается, что этот день – лучший для примирения.





Нельзя отказывать в помощи нуждающимся и делать что-то в корыстных целях.



