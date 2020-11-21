ЧП под Львовом: взорвался кислород для пациентов с COVID

В Винниках под Львовом в в областном военном госпитале произошел взрыв баллона с кислородом.
Об этом рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Отмечается, что несколько пациентов, которые нуждаются в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов были и тяжелые.
"На место происшествия немедленно прибыло руководство госпиталя и областного штаба COVID-19. Обеспечено логистику эвакуации пациентов, определено этапность действий команд по эвакуации, работу техников по восстановлению работы кислородной капсулы", - рассказал он.