Ушел Виктор Шаталов, педагог, учивший детей мыслить

В ночь на 20 ноября в Донецке в возрасте 93 лет умер украинский педагог-новатор, народный учитель СССР, почетный доктор Академии педагогических наук Украины, ветеран Второй мировой войны Виктор Федорович Шаталов.

Он прошел путь от школьного учителя математики до профессора, и о нем будут помнить как о человеке, который разработал необычную, но очень эффективную систему обучения – в игровой форме, с упором на мышление, а не механическое запоминание, без домашних заданий и даже без привычных оценок.

В 70-80-х его имя гремело благодаря советской газете "Комсомольская правда", которая первая рассказала о педагоге-новаторе из Донецка. Созданная Шаталовым методика обучения в школах могла бы однозначно изменить ход современной истории, если бы ей дали зеленый свет и способствовали ее распространению. Но, увы, она была слишком прогрессивна, слишком оригинальна для своего времени и… слишком неудобна для закостеневшей (да простят нас Учителя с большой буквы!) системы советского образования.

Если бы государство поддержало шаталовскую методику, тысячи различных учреждений, ведомств, организаций сферы образования остались бы без работы. Пришлось бы переписывать слишком много учебных и методических планов. Закрылись бы типографии, выпускавшие школьные учебники, скучные до мозга костей (давайте вспомним пособия по физике, химии, алгебре…), а из школ выходили бы эрудированные молодые люди, умеющие думать, анализировать, видеть причины и последствия действий, с развитой памятью и логикой. "Страшные" для системы люди выходили бы…

А в 90-х на фоне крутого витка истории, перехода к другим ценностям и в свете открывшихся (и закрывшихся) возможностей методика Шаталова оказалась… невостребованной. Видимо, все по тем же причинам. Она была слишком хороша.

Справедливости ради надо отметить, что подвижников у Шаталова хватало. Его систему оценили тысячи учителей, которые брали на вооружение методы донецкого педагога и успешно применяли их на своих уроках – будь то математика, астрономия или иностранный язык. И ни одного негативного отзыва более чем за 50 лет. Только восхищение, искреннее, неподдельное. Ведь действительно же работает! И детям нравится.

А что такого было в этот системе, чего не было в дошаталовскую эпоху преподавания? Да, собственно, ничего такого уж странного. Шаталов предлагал "выжать воду" из учебных тем, оставив лишь только самое важное, перейти от механического запоминания учеником информации к осознанному осмыслению, закончить годовую программу за две четверти с полной головой знаний.

Авторская система Шаталова помогала играючи доказывать сложнейшие теоремы за одну минуту… "Играючи" - ключевое слово. Пусть будет игра, а не зубрежка. Увлечь ученика было главной задачей педагога. И он справлялся с ней блестяще.

Какими принципами руководствовался Виктор Шаталов в своей необычной методике? Кажется, все очень просто: максимально концентрированный материал, без лишних дополнений, подается по формуле "от общего – к частному". Школьники выключают механическую память, забитую зубрежкой, и включают логическую. Это позволяет увидеть взаимосвязи между понятиями, темами, образами.

Чтобы еще более упорядочить знания, Шаталов придумал систему опорных сигналов и опорных конспектов – схем, на которых в виде блоков или тезисов закодирована информация по теме. Одно следует из другого – и вот уже ученик запоминает за один урок тему, на проработку которой в учебном плане заложено три-четыре академических часа.

"КП" в Украине" поговорила с теми, кому повезло учиться по методу Виктора Шаталова. Они утверждают: способ усвоения информации был действительно уникальным, передовым для своего времени.

Алексей Егорченков (город Харьков):

- С методикой Шаталова я познакомился году в 1988-м, в одной из сельских школ Кировоградской области. Там была юная учительница математики, я так понимаю, ей было лет 25. Она была молодой, дерзкой, с горящими глазами и желанием экспериментировать. Наш 4-й класс ее всячески в этом поддерживал.

Когда-то она принесла на урок большой плакат, на котором были циферки, загогулинки, стрелочки.

- Это опорный сигнал. Мы будем изучать математику по методу Шаталова, - сказала она.

Нам тогда эта фамилия ничего не говорила, мы просто узнали, что есть такой педагог Шаталов и он придумал увлекательную, как оказалось, штуку.

Разноцветными мелками учительница воспроизводила на доске схему опорного сигнала, попутно рассказывая тему. Страшные математические модули, которые мало кто понимает в процессе изучения математики, вдруг становились понятными. Формулы, корни, уравнения – мы реально их начали понимать!

Домашних заданий не было, точнее, учительница нам дала "домашку" в сентябре, а проверила ее в конце учебного года, в мае. Выглядело домашнее задание так: на первой страничке тетради в клеточку был нарисован кирпичный домик – с крышей, окном, трубой. Каждый кирпичик был с цифрой – номером задания из учебника. В этой тетради мы и решали эти примеры и задачи. Их надо было решить до конца четвертой четверти. Кто-то решал по одному в день. Кто-то за неделю сразу штук двадцать. Пара наших отличников за месяц решили все примеры, даже по не пройденным пока в классе темам, и ныли, что хотят еще.

Решив пример, мы обводили ярко "кирпичик" с его номером. Мы мерялись количеством решенных "кирпичиков" и радовались, что обогнали соседа на один "кирпичный" ряд.

В конце года учительница собрала и проверила наши "домики". За правильно решенные примеры она закрасила соответствующие "кирпичики" зеленым карандашом, за неправильно – красным. Ошибки не отмечала. Хочешь – бери и перерешивай, но сам! Тогда кирпичик станет "зеленым".

Это было настолько круто, что мне сейчас не хватает слов, чтобы передать, насколько мы были захвачены этим процессом! У нас в голове была только математика, мне кажется, я что-то решал даже во сне. Другие учителя хмурились и ждали, когда у молодой учительницы пройдет "дурь из головы" и она будет так же нудно и неинтересно читать свой предмет, как и они.

Не знаю, чем закончилось дело, я уехал в конце года, но впечатления от уроков математики по методу Шаталова не забуду никогда. Хотя назвать их уроками трудно. Это была увлекательная игра.

Анна Матвеева (город Донецк):

- Годовую программу по русскому языку в 7-м классе мы по опорным конспектам Шаталова прошли за полгода. Оставшееся время посвятили закреплению усвоенного материала и развитию речи – писали диктанты, сочинения, изложения… Летом часть класса получила "автомат" на экзамене по русскому языку – настолько хорошо была усвоена программа и написаны итоговые работы.

Система была простой и интересной. Для опорных конспектов у нас была отдельная тетрадь и три пишущие ручки: с красной, синей и зеленой пастой. Учитель сначала просто рассказывала материал и попутно показывала на своем опорном конспекте – он был нарисован на ватмане и висел на доске. У каждого опорного конспекта был свой номер – ОК1, ОК2 и так далее… Потом мы под повторные объяснения учителя начинали рисовать опорные конспекты в тетради. Красным цветом писалось главное (например, вопросы "Кто? Что" - именительный падеж"). Зеленым – что-то дополнительное, синим – примеры.

Грубо говоря, задачей школьников было уметь воспроизвести конспект – нарисовать все эти квадраты, кружки, треугольники, вопросы, волнистые линии точно так же, как на ОК учителя. Для начала – просто выучить его как рисунок. Потом – по нему рассказать тему, например, стоя у доски. Мы понимали, как взаимосвязаны кружочки и стрелочки, поэтому, глядя на конспект, мы могли легко воспроизвести тему.

Мы щелкали темы как орешки. Мы бегали по другим классам в поисках зеленых и красных ручек – мы же теряли их постоянно. Страшно было не выучить конспект, можно было почувствовать себя последним дебилом, при этом учитель не ругался, а просто удивлялся, ну как так? Деепричастные обороты и трудные способы их употребления знал даже самый отъявленный лодырь и незнайка в классе. И он сам не понимал, откуда у него это в голове?

В качестве домашней работы нам задавали выучить ОК и уметь его изобразить за 15 минут. Поверьте, когда десять раз нарисуешь несложную схемку о спряжениях глаголов, ты их запомнишь так, что потом не забудешь, как ни старайся. Я лет через десять мог легко воспроизвести ОК по знакам препинания в прямой и косвенной речи.

Там не было ничего лишнего, никакой "воды". Только конкретика – объяснение – пример. Это было очень, как сейчас говорят, креативно для 1991 года…

Как ни обидно в очередной раз осознавать, но уникальный педагог оказался полузабыт при жизни. В последние годы он боролся с онкологией и почти не выходил из дома. Выживал на пенсию эквивалентную 3300 грн, единственный человек, который находился с ним рядом, была его супруга Набия. О том, почему дети не навещают больного отца, можно предполагать, однако семья предпочитала эту тему не обсуждать.

До последнего Виктор Федорович (хотя, вероятнее, его супруга) вели страничку на Фейсбуке, куда постоянно писали ученики Шаталова и сторонники его метода обучения. Их комментарии полны безмерного уважения и гордости за то, что им посчастливилось прикоснуться к новому. Однако Шаталова особым вниманием не баловали ни украинские власти, ни "правительство" самопровозглашенной "ДНР". Донецкие врачи отказались от этого пациента, судя по всему, не зная, кто перед ними, и списывая все на его возраст.