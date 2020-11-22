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Новости
Украина
22 ноября 20, 11:25
В Украине более 12 тысяч новых заболевших коронавирусом
коронавирус
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Статистика по заболеваемости пошла на спад.

За последние сутки коронавирус в Украине пошел на спад. В стране зафиксировано 12 079 новых зараженных. Из них - скончались 138 зараженных. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Фейсбуке.

Лидерами по количеству новых заболевших стали пять регионов: Киев, Днепропетровская, Киевская, Сумская и Запорожская области.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 624 744 украинца. Также зафиксировано 10 951 случай летального исхода. В то же время  286 917 человек сумели побороть недуг.

Статистика по заболеваемости коронавирусом в регионах:

  • Киев – 59 006;
  • Винницкая область – 15 314;
  • Волынская область – 21 456;
  • Днепропетровская область – 28 561;
  • Донецкая область – 20 026;
  • Житомирская область – 26 154;
  • Закарпатская область – 21 368;
  • Запорожская область – 23 800;
  • Ивано-Франковская область – 31 859;
  • Киевская область – 30 342;
  • Кировоградская область – 4258;
  • Луганская область – 5666;
  • Львовская область – 40 879;
  • Николаевская область – 14 957;
  • Одесская область – 37 365;
  • Полтавская область – 18 243;
  • Ровенская область – 27 912;
  • Сумская область – 22 612;
  • Тернопольская область – 25 566;
  • Харьковская область – 51 398;
  • Херсонская область – 8549;
  • Хмельницкая область – 26 227;
  • Черкасская область – 17 748;
  • Черновицкая область – 31 034;
  • Черниговская область – 14 444.
kp.ua
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