В Украине более 12 тысяч новых заболевших коронавирусом

За последние сутки коронавирус в Украине пошел на спад. В стране зафиксировано 12 079 новых зараженных. Из них - скончались 138 зараженных. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Фейсбуке.
Лидерами по количеству новых заболевших стали пять регионов: Киев, Днепропетровская, Киевская, Сумская и Запорожская области.
Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 624 744 украинца. Также зафиксировано 10 951 случай летального исхода. В то же время 286 917 человек сумели побороть недуг.
Статистика по заболеваемости коронавирусом в регионах:
- Киев – 59 006;
- Винницкая область – 15 314;
- Волынская область – 21 456;
- Днепропетровская область – 28 561;
- Донецкая область – 20 026;
- Житомирская область – 26 154;
- Закарпатская область – 21 368;
- Запорожская область – 23 800;
- Ивано-Франковская область – 31 859;
- Киевская область – 30 342;
- Кировоградская область – 4258;
- Луганская область – 5666;
- Львовская область – 40 879;
- Николаевская область – 14 957;
- Одесская область – 37 365;
- Полтавская область – 18 243;
- Ровенская область – 27 912;
- Сумская область – 22 612;
- Тернопольская область – 25 566;
- Харьковская область – 51 398;
- Херсонская область – 8549;
- Хмельницкая область – 26 227;
- Черкасская область – 17 748;
- Черновицкая область – 31 034;
- Черниговская область – 14 444.