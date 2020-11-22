В Украине более 12 тысяч новых заболевших коронавирусом

За последние сутки коронавирус в Украине пошел на спад. В стране зафиксировано 12 079 новых зараженных. Из них - скончались 138 зараженных. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Фейсбуке.

Лидерами по количеству новых заболевших стали пять регионов: Киев, Днепропетровская, Киевская, Сумская и Запорожская области.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 624 744 украинца. Также зафиксировано 10 951 случай летального исхода. В то же время 286 917 человек сумели побороть недуг.

Статистика по заболеваемости коронавирусом в регионах: