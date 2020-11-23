Садовый и Синютка отреагировали на результаты экзитполов

Кандидат от Еросолидарности Синютка раскритиковал экзитполы. Действующий мэр Львова Садовый хочет, чтобы у оппонентов "не было недобрых мыслей"

Мэр Львова Андрей Садовый, который по экзитполу Liberty Reports, выиграл второй выборов, хочет, чтобы на эти результаты посмотрели в штабе оппонента. Его конкурент из Евросолидарности Олег Синютка ждет результатов и заявил о якобы нарушениях во время проведения экзитпола.

"Я бы очень хотел, чтобы эти результаты экзитполов увидели в штабе моего оппонента, чтобы они не имели каких-то недобрых мыслей. Потому что важно, чтобы участки могли нормально сделать подсчет и, грубо говоря, чтобы на 10-11 вечера мы уже имели протоколы с мокрыми печатями", – сказал Садовый на брифинге и добавил, что важно "снизить градус агрессии и напряжения".

Синютка на брифинге заявил, что интервьюеры экзитпола, заказанного студией Савика Шустера, якобы находились на территории избирательных участков, что нарушает законодательство. Экзитпол от компании Fama на заказ Zaxid.Net он "не считает" социологическим исследованием и назвал его "агитационной разработкой".

Синютка также не стал оценивать свою избирательную кампанию, но заявил, что ждет результатов. Он уверен: подсчет голосов должен пройти достаточно быстро, так как было всего два кандидата, и результаты должны быть уже завтра.

ДОПОЛНЕНО В 22:14.





Руководитель компании Fama Марьяна Масловская-Данчак в комментарии сказала, что шокирована заявлениями Синютки и считает их безосновательными.





Она добавила, что для контроля за проведением экзитпола был создан наблюдательный совет, и предоставила комментарий его члена – професора социологии Украинского католического университета Василия Сисака.





"Дизайн экзитпола, который реализует исследовательское агентство Fama, в целом сконструирован в соответствии со строгими требованиями<...>В принципе, эта система работает хорошо – я был на двух участках и вживую наблюдал, как обстоят дела в конце рабочего дня в интервьюеров", – заявил он.



