Садовый и Синютка отреагировали на результаты экзитполов

Кандидат от Еросолидарности Синютка раскритиковал экзитполы. Действующий мэр Львова Садовый хочет, чтобы у оппонентов "не было недобрых мыслей"
Мэр Львова Андрей Садовый, который по экзитполу Liberty Reports, выиграл второй выборов, хочет, чтобы на эти результаты посмотрели в штабе оппонента. Его конкурент из Евросолидарности Олег Синютка ждет результатов и заявил о якобы нарушениях во время проведения экзитпола.
"Я бы очень хотел, чтобы эти результаты экзитполов увидели в штабе моего оппонента, чтобы они не имели каких-то недобрых мыслей. Потому что важно, чтобы участки могли нормально сделать подсчет и, грубо говоря, чтобы на 10-11 вечера мы уже имели протоколы с мокрыми печатями", – сказал Садовый на брифинге и добавил, что важно "снизить градус агрессии и напряжения".
Синютка на брифинге заявил, что интервьюеры экзитпола, заказанного студией Савика Шустера, якобы находились на территории избирательных участков, что нарушает законодательство. Экзитпол от компании Fama на заказ Zaxid.Net он "не считает" социологическим исследованием и назвал его "агитационной разработкой".
Синютка также не стал оценивать свою избирательную кампанию, но заявил, что ждет результатов. Он уверен: подсчет голосов должен пройти достаточно быстро, так как было всего два кандидата, и результаты должны быть уже завтра.