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Украина
22 ноября 20, 22:52
Действующим мэрам крупных городов удалось переизбраться
Андрей Садовой
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Главы Днепра, Львова, Черкасс и Славянска победили конкурентов, согласно экзит-полам.

Действующий мэр Львова Андрей Садовой предварительно переизбирался во втором туре выборов 22 ноября. Об этом свидетельствует экзит-пол, проведенный социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера. Садовой (“Самопомощь”) набрал 62,8% голосов, а его соперник Олег Синютка - 37,2% (“Европейская солидарность”). Победу Садового также показывает экзит-пол львовского агентства Fama (61,6%), у Синютки (37,4%).

В Черкассах действующему мэру предварительно также удалось сохранить пост. Анатолий Бондаренко (“За будущее”) получил 54,24% поддержки, а Виктор Евпак (“Голос”) - 45,75%.

В Славянске действующий глава Вадим Лях (“Оппозиционный блок”) набрал 58,8%, а его соперник кандидат от ОПЗЖ, депутат горсовета Павел Придворов - 41,2%. Такие данные дает экзит-пол компании R&B Group.

Экзит-пол Львов. Фото: facebook.com/shusteronline

Экзит-пол Черкассы. Фото: facebook.com/shusteronline

Экзит-пол Славянск. Фото: facebook.com/researchbrandingroup

22 ноября повторное голосование на местных выборах-2020 прошло в 11 городах в семи областях Украины: Днепре, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Ужгороде и Черкассах, а также в Дрогобыче (Львовская область), Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область) и Бердянске (Запорожская область). 

15 ноября мэра во втором туре выбирали в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).
kp.ua
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