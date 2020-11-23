В МОЗ заявили об ухудшении эпидситуации в стране

Ситуация с распространением коронавирусной болезни не позволяет ослаблять карантин ни в одном регионе Украины. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской, Черновицкой и Житомирской областях. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения регистрируется в Сумской области - 781,2 (+), в Житомирской области - 664,3 (+) и в Черновицкой области - 662,2 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 131,0 (+), в Луганской области - 169,6 (-) и в Винницкой области - 189,0 (-).

Тем временем глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга сообщил, что в Украине увеличилось количество пациентов, госпитализированных с COVID-19. За прошедшую неделю их было 10 тыс. 597 человек против 9 653 на позапрошлой неделе.

"(За неделю - ред.) мы получили подтвержденных случаев COVID по стране ровно 90 тыс. случаев. Это почти на 14 тыс. больше, чем за позапрошлую неделю, когда было 76 тыс. 221 случай соответственно", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что в некоторых регионах есть проблемы с заполненностью коек в больницах, поскольку там напряженная ситуация.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили почти 11 тысяч случаев COVID-19.