На выходных составили 1395 протокола за нарушение карантина

В течение выходных за пребывание в общественных местах, транспорте и помещениях без масок полицейские вынесли 1395 постановлений. Об этом сообщили в Нацполиции.

- Из них 1369 - во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 - во время пребывания в общественном транспорте. Всего с начала действия карантина составлены 58 тысяч 34 административных протокола, начато 494 уголовных производств, - сказано в публикации.

Также за 21-22 ноября полицейские прекратили работу 1347 заведений, которые работали вопреки карантинным ограничениям. На представителей этих заведений составили 1144 административных протокола.

- В частности: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения - 18 торгово-развлекательных центров - 22 спортивных залов и бассейнов - пять, дискотек и ночных клубов - четыре, театров, кинотеатров и музеев - два, - отметили правоохранители.

Также в течение выходных начаты два уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

С 21 ноября в Украине начали действовать штрафы за отсутствие маски или респиратора в общественных местах и транспорте. А полицейские, работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления получили право оштрафовать нарушителей на месте.

Также с 13 ноября и до конца месяца действует карантин выходного дня, когда в субботу и воскресенье запрещена:

Продолжат работать: