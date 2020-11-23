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Украина
23 ноября 20, 15:26
На выходных составили 1395 протокола за нарушение карантина
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Также правоохранители закрыли 1347 заведений, которые работали не смотря на запрет.

В течение выходных за пребывание в общественных местах, транспорте и помещениях без масок полицейские вынесли 1395 постановлений. Об этом сообщили в Нацполиции.

- Из них 1369 - во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 - во время пребывания в общественном транспорте. Всего с начала действия карантина составлены 58 тысяч 34 административных протокола, начато 494 уголовных производств, - сказано в публикации.

Также за 21-22 ноября полицейские прекратили работу 1347 заведений, которые работали вопреки карантинным ограничениям. На представителей этих заведений составили 1144 административных протокола. 

- В частности: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения - 18 торгово-развлекательных центров - 22 спортивных залов и бассейнов - пять, дискотек и ночных клубов - четыре, театров, кинотеатров и музеев - два, - отметили правоохранители.

Также в течение выходных начаты два уголовных производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

С 21 ноября в Украине начали действовать штрафы за отсутствие маски или респиратора в общественных местах и транспорте.  А полицейские, работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления получили право оштрафовать нарушителей на месте.

Также с 13 ноября и до конца месяца действует карантин выходного дня, когда в субботу  и воскресенье запрещена:

работа кафе, баров, ресторанов, ТРЦ и других развлекательных заведений; работа учреждений культуры и проведение массовых мероприятий; работа салонов красоты, магазинов по продаже промтоваров; работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Продолжат работать:

медицинские учреждения; кафе, бары, рестораны на доставку или на вынос; автозаправки, СТО; банки; почта; мастерские по ремонту компьютеров, бытовых приборов и предметов личного пользования; магазины, в которых 60% площади отведены под продажу продуктов питания, горючего, лекарств и медицинских изделий, ветеринарных препаратов, кормов.
kp.ua
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