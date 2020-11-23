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Украина
23 ноября 20, 15:40
За неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 12 тысяч человек
свиной,грипп
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В столице за 47-ю неделю 2020 г. зарегистрировано 12 231 больной гриппом и ОРВИ.

В столице за 47-ю неделю 2020 г. зарегистрировано 12 231 больной гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 45%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 412,2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения. Так, количество заболевших детей - 4898 (рост на 5,9%), взрослых - 7333 (снижение на 5,4%).

В структуре заболеваемости дети составляют 40%, а на предыдущей неделе - 37,4%. Среди школьников заболеваемость выросла на 8,9% - зарегистрировано 2526 случаев.

В медицинские учреждения за 47-ю неделю госпитализировано 39 человек, из них 26 - дети.
censor.net.ua
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