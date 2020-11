На похоронах Виктюка включили "Show must go on" (видео)

23 ноября в последний путь провели величайшего режиссера Романа Виктюка, который умер 17 ноября на 85-м году жизни. Как и хотел маэстро, его похоронили на родине, возле его родителей - на Лычаковском кладбище во Львове в семейном склепе.

Церемония прощания с Романом Григорьевичем прошла в стенах его родного театра - Первого театра во Львове, с которого и начал свой творческий путь великий режиссер.

Попрощаться с Виктюком пришло немало людей - его родные, друзья и коллеги из Театра юного зрителя. Они решили проводить великого режиссера великой песней. Когда гроб вынесли из театра, после отпевания, его встретил гул аплодисментов, крики «Браво» и песня группы Queen - The Show Must Go On.

"Он так хотел" - написала племянница режиссера Екатерина Виктюк.

После, Романа Григорьевича Виктюка похоронили в семейном склепе.