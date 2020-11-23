Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.77
USD
28.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 ноября 20, 20:31
На похоронах Виктюка включили "Show must go on" (видео)
Роман Виктюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
23 ноября во Львове попрощались с выдающимся режиссером - Романом Виктюком.

23 ноября в последний путь провели величайшего режиссера Романа Виктюка, который умер 17 ноября на 85-м году жизни. Как и хотел маэстро, его похоронили на родине, возле его родителей - на Лычаковском кладбище во Львове в семейном склепе.

Церемония прощания с Романом Григорьевичем прошла в стенах его родного театра - Первого театра во Львове, с которого и начал свой творческий путь великий режиссер.

Попрощаться с Виктюком пришло немало людей - его родные, друзья и коллеги из Театра юного зрителя. Они решили проводить великого режиссера великой песней. Когда гроб вынесли из театра, после отпевания, его встретил гул аплодисментов, крики «Браво» и песня группы Queen - The Show Must Go On.

"Он так хотел" - написала племянница режиссера Екатерина Виктюк.

После, Романа Григорьевича Виктюка похоронили в семейном склепе.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Минздрав изменил алгоритм похорон людей, умерших от COVID-19
Главный педиатр Львова умер от COVID-19
Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2" - Коболев
Авиакатастрофа АН-26: В Харькове объявили День траура. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Харькове произошло жуткое смертельное ДТП. Видео 18+
noimageЗа неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 12 тысяч человек
noimageВ Музей Революции достоинства снова пришла полиция
noimageНа выходных составили 1395 протокола за нарушение карантина
noimageВ Украине выявлены 10 945 новых случаев COVID-19
Лента новостей