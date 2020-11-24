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23 ноября 20, 23:08
Комаровский назвал единственный способ избежать COVID-19
Комаровский
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Известный врач Евгений Комаровский развеял популярные мифы о лекарствах и витаминах, которые якобы могут помочь избежать заражения коронавирусом
Единственный способ противостоять COVID-19 доктор назвал в своем ролике на YouTube-канале.

По словам Комаровского, спасти от заражения может только вакцинация. Однако врач заметил, что на сегодняшний день в перспективе нет надежной, безопасной и доступной всем вакцины.

Телеведущий также объяснил, что профилактический прием витаминов не спасет потенциальную жертву от COVID-19.

"Все, что вы слышали про цинк, про витамин D, витамин С - это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть", - сказал Комаровский.

Он пояснил, что врачи действительно могут советовать их пациентам, но только тем, у кого дефицит витаминов. Эти меры позволят болезни протекать в более легкой форме.

"Сам факт, заболеете вы или не заболеете, зависит от двух факторов: от того, с каким количеством вируса вы встретитесь, (…) и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи", - добавил Комаровский.

Доктор заключил, что для поддержания организма в здоровом состоянии необходимо дышать чистым прохладным воздухом с "нормальным уровнем влажности" (40-60 процентов). Также необходимо увлажнять дыхательные пути солевыми растворами и потреблять много жидкости. Но если человек 15 минут находится в непроветриваемом помещении, наполненном вирусами, ему ничто не поможет спастись от заражения, заключил врач.
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