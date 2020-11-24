Фурса: Локдаун может спасти Украину, но при одном условии

Несмотря на слухи о возможном введении локдауна в Украине накануне Нового года, пока сектор услуг страдает от карантина выходного дня. Это так называемый третичный сектор экономики, который в Украине составляет около 60% ВВП. Большое место там занимает сектор торговли, но он карантинными ограничениями блокируется частично.

Больше всего страдают кафе, рестораны и бары. Это, в первую очередь, представители малого и среднего бизнеса. Резкое увеличение торговли в этих секторах идет на выходных.

Издание попросило финансовых аналитиков прокомментировать, как пострадает бизнес во время таких карантинных нововведений и что может действительно помочь в сдерживании пандемии. Экономист Алексей Кущ называет карантин выходного дня "точечным ударом под дых малому и среднему бизнесу".

"Карантин выходного дня по моим оценкам - это примерно минус 0,5% ВВП в нашу кризисную копилку. В принципе, это" уникальное" правительственное решение, которое претендует на Шнобелевскую премию по экономике. Оно минимально эпидемиологически полезное и максимально экономически вредное", - говорить спеціаліст.





Финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что смещение походов по магазинам на будние дни сильно не повлияет на падение торгового и сервисного бизнеса.





"Карантин выходного дня - это больно для сферы услуг и для торговли. Но, например, в ТРЦ на выходные приходится 50% выручки. Предположим часть этой выручки сдвинется на будни. Вы собирались идти на шопинг в субботу, но идете теперь в четверг-пятницу. Массового сдвига все-равно не будет - не все смогут так переносить свои походы по магазинам. Поэтому вполне очевидны потери в 30-40%. Наверное, примерно такие же цифры и в ресторанном бизнесе".





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Две недели назад по всей Украине проходили акции, которые выходили рестораторы и другие частные предприниматели из отраслей общественного питания и сервиса.





Впрочем, Верховная Рада проигнорировала общественное недовольство. На заседании 17 ноября решение рекомендовать Кабмину пересмотреть введение карантина выходного дня депутаты провалили. "За" проголосовали только 149 избранников при необходимом количестве в 226.





Нужно анализировать огромные массивы данных





В Украине нет национальной эпидемиологической модели. Не проводится массовое тестирование. Отсутствует статистика репрезентативной выборки, а она формируется только за счет огромных массивов исходных данных. В случае с эпидемией - это факты индивидуального тестирования. Их должны быть миллионы и миллионы.





"Такое тестирование должно происходить по определенному плану, то есть охватывать определенные секторы экономики. Различные регионы, сектора и отрасли. Это для того, чтобы выявлять различные очаги заболеваемости. Именно такая модель могла бы дать властям право говорить, например, что в развлекательных залах или ресторанах идет наибольшая заболеваемость. Такой вывод можно делать массово протестировав работников этих учреждений и сравнив их с работниками других отраслей", - отмечает Алексей Кущ.





Зачем правительство это делает?





К критике Кабмин относится индифферентно. А делают они это все, потому что нужно хоть что-то делать.





"Правительство делает это, чтобы предотвратить обвинения в бездействии. Доказать, что карантин выходного дня полезен, вреден - сложно, это все-таки оценочные суждения. Они делают некие нелепые вещи, чтобы таких обвинений избежать, чтобы потом можно было сказать, что они сделали все возможное", - подчеркивает Кущ.









Алексей Кущ





Но эксперт не исключает того, что экономически все может резко сломаться. Но здесь нужны специальные условия: "Единственный вариант краха экономики - это резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в декабре этого года. И это в случае, если будет полный коллапс медицинской системы и множество смертей".





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Сергей Фурса считает, что нас бы спас полноценный локдаун. Но с нюансом договоренностей на международной арене.





"Есть выход в виде полноценного локдауна. Вы спрашиваете, что бы я сделал? Я бы не поссорился с МВФ, чтобы у меня были в достаточном количестве деньги для поддержки бизнеса во время второго локдауна. А власть сама ввязалась в ситуацию, когда нет хорошего решения", - говорит Фурса.





На наш вопрос, есть ли вообще какие-то оптимистичные прогнозы на сейчас, Сергей Фурса ответил просто - нет.