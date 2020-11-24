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Новости
Украина
24 ноября 20, 08:31
Враг за сутки четыре раза нарушил режим "тишины" на Донбассе
ООС
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За прошедшие сутки, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, миномет калибра 82 мм российско-оккупационные войска применили неподалеку от Красногоровки. Выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал украинских защитников в пригороде Авдеевки и дважды в районе населенного пункта Водяное.

"На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника и продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.
censor.net.ua
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