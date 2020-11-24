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Новости
Украина
24 ноября 20, 08:36
Украина на 6-м месте в Европе по количеству новых COVID-19
COVID-19
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По состоянию на утро 24 ноября в мире зарегистрировали 504 324 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 953 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 59 516 091 случай инфицирования, из них 504 324 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 402 037 человек, из них 7 953 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 41,1 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина заняла 6 место среди стран Европы по числу новых больных коронавирусом. Перед нашим государством оказались РФ, Италия, Великобритания, Польша и Германия.


censor.net.ua
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