Украина на 6-м месте в Европе по количеству новых COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 59 516 091 случай инфицирования, из них 504 324 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 402 037 человек, из них 7 953 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 41,1 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина заняла 6 место среди стран Европы по числу новых больных коронавирусом. Перед нашим государством оказались РФ, Италия, Великобритания, Польша и Германия.