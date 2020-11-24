В Харькове СБУ задержала снайпера боевиков: фото

Служба безопасности заявила о разоблачении и задержании бывшего снайпера боевиков, который скрывался в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, задержанного подозревают в том, что он воевал против Украины в Луганской области.

По данным следствия, житель Харькова присоединился к гибридной армии России в 2015 году, прошел у них специальную снайперскую подготовку.

В СБУ установили, что с августа 2015 по июль 2016 года подозреваемый в качестве снайпера участвовал в боевых действиях в районе города Золотое.

По информации спецслужбы, вернувшись в Харьков, террорист работал на временных работах, чтобы не попадать в поле зрения правоохранителей.

Задержанному сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в незаконных вооруженных формированиях.