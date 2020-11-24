Снайпер гибридной армии РФ убил украинского военного

Снайпер гибридной армии РФ ранил на Донбассе украинского военного. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев. Позже воин скончался в больнице.

Отмечается, что снайпер в нарушение перемирия работал у Авдеевки. Раненому бойцу оказали помощь и эвакуировали в медучреждение. Его состояние – тяжелое.

О дерзких действиях наемников уже сообщили в ОБСЕ.

ОБНОВЛЕНО В 17:34. Украинского воина пытались реанимировать, но безрезультатно – он умер, сообщили в штабе ООС.





6 сентября тишина на Донбассе была нарушена: российские формирования обстреляли украинские позиции — один боец был убит снайпером, еще один ранен, двое бойцов подорвались на минном поле.









19 ноября оккупанты вели стрельбу по украинским позициям под Авдеевкой: был ранен украинский военный.