Снайпер гибридной армии РФ убил украинского военного

Снайпер гибридной армии РФ ранил на Донбассе украинского военного. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев. Позже воин скончался в больнице.
Отмечается, что снайпер в нарушение перемирия работал у Авдеевки. Раненому бойцу оказали помощь и эвакуировали в медучреждение. Его состояние – тяжелое.
О дерзких действиях наемников уже сообщили в ОБСЕ.
ОБНОВЛЕНО В 17:34. Украинского воина пытались реанимировать, но безрезультатно – он умер, сообщили в штабе ООС.22 июля трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.