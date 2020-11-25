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Новости
Украина
24 ноября 20, 19:33
В Минюсте анонсировали новый вид наказания для преступников
Денис Малюська
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Альтернативное наказание для преступников вместо лишения свободы появится в Украине. Это значительно снизит расходы на пенитенциарную систему.

В Украине появится новый вид наказания для преступников - пробационный надзор. Он будет применяться в тех случаях, где сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Эта категория - нетяжкие преступления. Соответствующий законопроект уже подготовило Министерство юстиции, заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробационный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, где суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест", - подчеркнул Малюська.

По его словам, внедрение пробационного периода снизит расходы на пенитенциарную систему. Министр добавил, что один заключенный в тюрьме обходится налогоплательщикам в более чем 10 тысяч гривен в месяц. А затраты на пробации составят около 900 гривен. С таким человеком государство работает на свободе, на него не тратятся средства на содержание, питание, коммунальные услуги.

"Сейчас система исполнения наказаний в Украине сфокусирована на изоляции человека, на физическом предотвращении совершения им повторного преступления в течение определенного периода. Наша задача - сместить фокус системы исполнения уголовных наказаний и обеспечить безопасность общества", - заявил министр юстиции.

До этого в Минюст сообщили, сколько людей содержатся в тюрьмах и СИЗО.

Также сообщалось, что Малюська показал бесплатную камеру СИЗО после ремонта. По его словам, камеру ремонтировали на деньги, полученные от сдачу в аренду платных камер.
Korrespondent
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