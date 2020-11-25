СМИ назвали Шокина, Деркача и Дубинского врагами Байдена

Об этом говорится в расследовании Украинской правды "12 друзей и врагов Джо Байдена. Все об украинских связях нового президента США.

"За время своего пребывания на второй по значимости должности в США Байден больше десятка раз посетил Украину. Неудивительно, что он обзавелся в Киеве друзьями и нажил себе врагов. Последние начали проявлять себя уже после того, как Барак Обама в Белом доме изменил эксцентричный Дональд Трамп. Теперь, когда Джо Байден триумфально вернулся на вершину мирового политикума, он вряд забудет о тех, кто пытался вонзить палки в колеса его развития", - говорится в расследовании.

Издание проводит данные расследователей Buzzfeed, согласно которым экс-генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "сливали" Трампу компромат на Байдена. Делали это на личных встречах с его адвокатом Джулиани, которые, по информации СМИ, устраивали два бизнесмена украинского согласования и спонспоры республиканских кампаний - Лев Парнас и Игорь Фруман.

"Еще одним правохранителем, который не обошел вниманием Байдена, стал тогдашний прокурор ГПУ Константин Кулик, известный внезапными "подозрениями" окружению Порошенко.

Кулик поработал на славу - он составил и распространил англоязычное досье о коррупции сына тогдашнего вице-президента США на 7 страницах, где обвинил американских дипломатов в прикрытии "преступлений Байден". По информации The New York Times, это повлияло на отзыв Йованович из Украины", - отмечает автор расследования.

Среди членов парламента главными оппонентами нового президента США назвали Александра Дубинского и Андрея Деркача.

"За год до президентских выборов в США Деркач превратился в точку утечки разнообразной информации - от "влияния посольства США в НАБУ" до "Украина руководил Байден". А затем в Раде вместе с Дубинским создал ВСК для расследования "фактов международной коррупции"", - отмечают в издании.

Нардепы хотели услышать объяснения не только от бывших чиновников вроде Гонтаревой, Яресько, Гройсмана и т.п., но и от прежней посолки США Мари Йованович, которая, по словам Деркача, "крышевала международную коррупцию", и сына Джо Байдена Хантера, фамилию которого, как уверял Дубинский, в подписанном подозрении Злочевского скрывала ГПУ.

Издание отмечает, что Александр Дубинский заявлял, что Хантер получал "отмытые Злочевским и семьей Януковичей деньги", не упоминая, что сам за счет "семейного" министра Клименко распространял фейки о Майдане.

Напомним, как стало известно из расследования Bihus.info нардеп и экс-телеведущий Александр Дубинский во время Революции Достоинства создавал антимайдановские фейки по заказу ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. В частности, Дубинский был автором фейка "Вестей" о "проститутках Майдана" .

"Пока на такие заявления и материалы не реагировала Украины, это сделали Штаты - Деркач стал подсанкционным агентом России.

Офис Генпрокурора Украины отказался открывать производство по статье госизмена - нет доказательств состава преступления.

И Деркач, и Дубинский также встречались с Джулиани во время его визита в Украину", - напоминают авторы.