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Новости
Украина
24 ноября 20, 20:19
Андрей Богдан: Медведчук – "вечный политик"
Андрей Богдан
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Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак заявил, что глава ОПЗЖ Виктор Медведчук имеет большое влияние в политике.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью российской журналистке Ксении Собчак, в котором охарактеризовал лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Интервью было опубликовано в издании "Новое Время".

Богдан считает, что Медведчук имеет высокий процент украинского электората и довольно большое влияние, как политика в обществе:

"Медведчук никогда не был и не будет бизнесменом. Он всегда был именно политиком. Он видит мир по-своему, я с ним во многом не согласен, но он никогда не прекращал быть политиком. Самая точная его характеристика – "вечный политик".

Отношения Виктора Медведчука и российского президента Владимира Путина надо использовать только во благо страны, утверждает Богдан:

"Наверное, [Путин и Медведчук] понимают друг друга с полуслова и у них есть какая-то дружба, общие интересы. Что-то их объединяет. Наверное, [Медведчук] может его убедить сделать шаг назад. Я бы постарался [использовать Медведчука в этих целях], но у Медведчука очень одиозная [репутация] для общества в Украине, хотя он имеет довольно высокий процент электората".

Напомним, что в начале октября 2020 года Виктор Медведчук встретился с российским президентом Владимиром Путиным и обсудили вопросы восстановления украинско-российского сотрудничества, отмены санкций для украинских производителей. Также была поднята крайне важная тема для народов Украины и России – тема сохранения исторической памяти. Президент РФ выразил надежду на то, что отношения между Украиной и Россией будут восстановлены.
kp.ua
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