В Донбассе противник четыре раза открывал огонь

В течение 24 ноября противник в Донбассе четыре раза нарушил режим прекращения огня и стрелял по украинским бойцам из огнестрельного оружия и гранатометов. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного, - сказано в публикации.

Также по украинским позициям в пригороде Авдеевки вел прицельный огонь вражеский снайпер. Ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Его доставили в лечебное учреждение, но спасти не смогли.

- О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, - отметили в штабе ООС.

С начала 25 ноября по всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Обстрелы велись не смотря на то, что 27 июля в Донбассе действуют договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Также 19 августа принято решение о разминировании 20 участков и согласовали четыре новых участка разведения сил и средств в Донбассе.