Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
28.34
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 ноября 20, 09:10
В Донбассе противник четыре раза открывал огонь
ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
От пули снайпера погиб украинский воин.

В течение 24 ноября противник в Донбассе четыре раза нарушил режим прекращения огня и стрелял по украинским бойцам из огнестрельного оружия и гранатометов. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенных пунктов Шумы и Южное. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного, - сказано в публикации.

Также по украинским позициям в пригороде Авдеевки вел прицельный огонь вражеский снайпер. Ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Его доставили в лечебное учреждение, но спасти не смогли.

- О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, - отметили в штабе ООС. 

С начала 25 ноября по всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Обстрелы велись не смотря на то, что 27 июля в Донбассе действуют договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Также 19 августа принято решение о разминировании 20 участков и согласовали четыре новых участка разведения сил и средств в Донбассе.
kp.ua
Ещё по теме:
Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ
На Донбассе нарушен режим прекращения огня
Под Авдеевкой сепаратисты ранили бойца ВСУ
Сепаратисты применили запрещенные мины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине почти 230 смертей от COVID-19 за день. Статистика
noimageАндрей Богдан: Медведчук – "вечный политик"
noimageСМИ назвали Шокина, Деркача и Дубинского врагами Байдена
noimageВ Минюсте анонсировали новый вид наказания для преступников
noimageСнайпер гибридной армии РФ убил украинского военного
Лента новостей