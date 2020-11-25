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Новости
Украина
25 ноября 20, 09:13
В Украине почти 230 смертей от COVID-19 за день. Статистика
ковид
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Суточный прирост составил 13882 новых случаев, при этом выздоровели почти 8,5 тысяч украинцев.
Суточный прирост составил 13882 новых случаев, при этом выздоровели почти 8,5 тысяч украинцев.

В Украине коронавирус выявили у 13882 человек за день, всего в стране зафиксировано 661858 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 25 ноября.

При этом выздоровели 307778 человек (накануне - 8 420), а скончались 11492 украинцев (накануне - 229).

Статистика коронавируса по регионам:

  • Киев - 62620 (+980)
  • Винницкая - 15984 (+326)
  • Волынская - 22516 (+295)
  • Днепропетровск - 31861 (+1 255)
  • Донецк - 20868 (+370)
  • Житомирская - 27 368 (+211)
  • Закарпатская - 22 150 (+247)
  • Запорожская - 26 328 (+1 086)
  • Ивано-Франковск - 33409 (+583)
  • Киевская - 33262 (+961)
  • Кировоградская - 4557 (+102)
  • Луганская - 5793 (+74)
  • Львовская - 42874 (+824)
  • Николаевская - 16229 (+484)
  • Одесская область - 39742 (+976)
  • Полтавська- 19679 (+536)
  • Ровенская - 28860 (+399)
  • Сумская - 24811 (+915)
  • Тернопольская - 26329 (+278)
  • Харьковская - 52538 (+546)
  • Херсонская - 9141 (+272)
  • Хмельницкая - 27114 (+490)
  • Черкасская - 19 826 (+788)
  • Черновицкая - 32 067 (+357)
  • Черниговская - 15 932 (+527)

Напомним, что в НАНУ дали прогноз по коронавирусу до конца года. К 20 декабря в Украине будет более миллиона инфицированных, половина из которых будут на лечении.

Также власти решили, кто первым получит COVID-вакцину. Первыми будут вакцинировать людей из группы риска: старше 60 лет, медиков, учителей и военных.
Korrespondent
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