В Украине почти 230 смертей от COVID-19 за день. Статистика

В Украине коронавирус выявили у 13882 человек за день, всего в стране зафиксировано 661858 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 25 ноября.
При этом выздоровели 307778 человек (накануне - 8 420), а скончались 11492 украинцев (накануне - 229).
Статистика коронавируса по регионам:
- Киев - 62620 (+980)
- Винницкая - 15984 (+326)
- Волынская - 22516 (+295)
- Днепропетровск - 31861 (+1 255)
- Донецк - 20868 (+370)
- Житомирская - 27 368 (+211)
- Закарпатская - 22 150 (+247)
- Запорожская - 26 328 (+1 086)
- Ивано-Франковск - 33409 (+583)
- Киевская - 33262 (+961)
- Кировоградская - 4557 (+102)
- Луганская - 5793 (+74)
- Львовская - 42874 (+824)
- Николаевская - 16229 (+484)
- Одесская область - 39742 (+976)
- Полтавська- 19679 (+536)
- Ровенская - 28860 (+399)
- Сумская - 24811 (+915)
- Тернопольская - 26329 (+278)
- Харьковская - 52538 (+546)
- Херсонская - 9141 (+272)
- Хмельницкая - 27114 (+490)
- Черкасская - 19 826 (+788)
- Черновицкая - 32 067 (+357)
- Черниговская - 15 932 (+527)
Напомним, что в НАНУ дали прогноз по коронавирусу до конца года. К 20 декабря в Украине будет более миллиона инфицированных, половина из которых будут на лечении.
Также власти решили, кто первым получит COVID-вакцину. Первыми будут вакцинировать людей из группы риска: старше 60 лет, медиков, учителей и военных.