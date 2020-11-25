Вызвать бригаду медиков можно через горячую линию Минздрава

Украины смогут сами вызывать к себе мобильную бригаду медиков, позвонив на горячую линию Минздрава. Эта функция начнет действовать в тестовом режиме 26 ноября, сообщил в ходе брифинга 25 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

- С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме такую функцию, чтобы любой человек мог заказать вызов мобильной бригады непосредственно в контакт-центре, - сказал он.

До этого о проблемах с вызовом мобильной бригады люди жаловались по номеру 0-800-60-20-19, а уже после звонка МОЗ решал проблему на месте. Теперь же объединили все заведения здравоохранения, назначили ответственные лица. Также до декабря через контакт-центр хотят запустить возможность консультации непосредственно с семейным врачом.

По словам Степанова, всего за неделю на горячую линию МОЗ позвонили 43 тысячи 318 раз и люди получили ответы сразу или их вопрос был решен на месте компетентными органами.

Правительство также обещало запустит ряд цифровых инструментов: это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляции благодаря приложению "Дій вдома", и национальная система QR-кодов, которая будет извещать граждан, они были в одном помещении с больным коронавирусом человеком.