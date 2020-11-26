В Украине рекордное число заболевших коронавирусом

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов в Фейсбук.
В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.
Стоит отметить, что прошлый антирекорд по количеству заражений был поставлен 21 ноября, тогда за сутки зафиксировали 14 580 случаев коронавируса.
Таким образом за прошедшие сутки:госпитализировали - 1955 человек;
За все время пандемии в Украине:заболели - 677 189 человек;
За прошедшие 24 часа, наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев - 64019 случаев;
- Винницкая обл. - 16 370 случаев;
- Волынская обл. -22 906 случаев;
- Днепропетровская обл. - 33 115 случаев;
- Донецкая обл. - 21344 случаи;
- Житомирская обл. - 27 926 случаев;
- Закарпатская обл. - 22 425 случаев;
- Запорожская обл. - 27 226 случаев;
- Ивано-Франковская обл. - 34 045 случаев;
- Киевская обл. - 34 241 случай;
- Кировоградская обл. - 4706 случаев;
- Луганская обл. - 5925 случаев;
- Львовская обл. - 43 611 случаев;
- Николаевская обл. - 16 731 случай;
- Одесская обл. - 40 535 случаев;
- Полтавская обл. - 20 204 случая;
- Ровенская обл. - 29 320 случаев;
- Сумская обл. - 25 662 случая;
- Тернопольская обл. - 26 752 случая;
- Харьковская обл. - 53 433 случая;
- Херсонская обл. - 9345 случаев;
- Хмельницкая обл. - 27703 случаи;
- Черкасская обл. - 20 668 случаев;
- Черновицкая обл. - 32492 случаи;
- Черниговская обл. - 16 485 случаев.