В Украине рекордное число заболевших коронавирусом

За прошедшие 24 часа, наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Напомним, что Кабмин думает о локдауне на зимние праздники. Кабмин готовится ко всем сценариям и не исключено, что локдаун в Украине случится на новогодние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне.





Также сообщалось, что на КПВВ анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19. Власти планируют проводить тестирование на въезде на подконтрольную территорию, если карантинные ограничения будут продлены.