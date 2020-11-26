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Новости
Украина
26 ноября 20, 14:59
Украинцам следует готовиться к локдауну
ковид
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Правительство обсуждает введение жестких карантинных ограничений на две-три недели.
Скорее всего, это произойдет на новогодние праздники, но не исключено, что и раньше.

Кабинет министров намерен ввести строгий локдаун. Точные сроки карантинных ограничений станут известны после 2 декабря, однако предполагается, что это произойдет в период новогодних праздников, пишет Сегодня со ссылкой на свой источник в Кабмине.

Так, власти Украины задумываются о двух вариантах ограничений. Введение карантина на две или же на три недели. Когда именно будет введен локдаун в стране, еще не известно.

"Основной сценарий, который рассматривался – это все-таки введение локдауна на новогодних праздниках. Но из-за того, что ситуация быстро ухудшается, дату хотят сместить", - отмечает издание, ссылаясь на инсайдера.

Во время локдауна будут ограничены передвижения между населенными пунктами и по стране. Также в правительстве обсуждалось закрытие метрополитена и ограничения в работе наземного транспорта.

"Вопрос о междугороднем транспорте пока, по состоянию на сегодня, открыт", - подчеркнул источник.

Решение о жестком карантине собираются принять из-за того, что карантин выходного дня оказался неэффективным.

Издание отмечает, что на следующей неделе выступит премьер-министр Денис Шмыгаль и расскажет подробнее о новых карантинных ограничениях.

Между тем стало известно, что в Европе на Рождество планируют послабление карантина. 
Korrespondent
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