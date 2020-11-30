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Новости
Украина
27 ноября 20, 21:47
Украина обновила список стран "красной зоны"
красная зона
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Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения Украина составило новый список стран "красной зоны", который уменьшился на одну страну.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В "красной зоне" продолжают оставаться  США, Франция, Болгария, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

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При этом по данным на пятницу, на 27 ноября, в "красном списке" Украины находятся в общей сложности 38 стран.

Страны из красной зоны

Страаны из красной зоны
Список из красной зоны
Кроме того, в "зеленой зоне" оказались Великобритания, Нидерланды, Словакия, Испания, Бельгия, Монако и другие.

Напомним, по данным на пятницу, 27 ноября, за сутки в Украине коронавирусом заразились более 16 тысяч человек. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Стоит напомнить, что в Украине власти уже готовятся ввести полный локдаун.
telegraf.com.ua
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