Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине

Пока в украинском правительстве только готовятся назвать даты введения локдауна, астролог Влад Росс предсказал сроки введения и окончания жесткого карантина в Украине.
Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.
"Готовимся к полному и неизбежному локдауну! Покупаем подарки на Новый Год заранее", - говорится в сообщении.
В комментариях к посту, подписчики астролога задали несколько уточняющих вопросов.Закроют ли школы и детсады во время локдауна: в Раде дали ответ
- Неужели наступит локдаун?... - Да, кратко подытожил Влад Росс.