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Новости
Украина
27 ноября 20, 22:17
Астролог назвал сроки начала и ослабления локдауна в Украине
коронавирус
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Украинский астролог Влад Росс предсказал сроки начала и окончания жесткого лакдауна в Украине.

Пока в украинском правительстве только готовятся назвать даты введения локдауна, астролог Влад Росс предсказал сроки введения и окончания жесткого карантина в Украине.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"Готовимся к полному и неизбежному локдауну! Покупаем подарки на Новый Год заранее", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту, подписчики астролога задали несколько уточняющих вопросов.

Закроют ли школы и детсады во время локдауна: в Раде дали ответ

- Неужели наступит локдаун?... - Да, кратко подытожил Влад Росс. 

- А на какой срок? - С декабря до старого Нового года. Точнее, в 10-20 числах декабря. На Рождество карантин ослабят
telegraf.com.ua
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