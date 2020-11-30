В Украине третий день подряд антирекорд по COVID

В Украине три дня фиксируют рекордный прирост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Минздрав в субботу, 28 ноября, за минувшие сутки выявлены 16 294 новых заболевших, что на 76 больше, чем днем ранее.
При этом за сутки выздоровели 8897 человек, за все время - 335 135.
Умерли за сутки 184 человека, а с начала пандемии - 12 093.
За прошедшие сутки госпитализовано 1639 человек.
Лаборатории провели за сутки 67348 тестирований. Методом ПЦР - 43458, методом ИФА - 23890. За все время проведено 4 463 249 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Динамика по регионах:
Киев - 67278 (+1 739)
Винницкая - 17051 (+628)
Волынская - 23656 (+383)
Днепропетровская - 36487 (+1 599)
Донецкая - 22210 (+424)
Житомирская - 29 098 (+617)
Закарпатская - 22 974 (+226)
Запорожская - 29 296 (+1 067)
Ивано-Франковская - 35374 (+678)
Киевская - 36214 (+979)
Кировоградская - 4941 (+117)
Луганская - 6185 (+124)
Львовская - 45052 (+543)
Николаевская - 17710 (+543)
Одесская - 42851 (+1 350)
Полтавская - 21490 (+789)
Ровенская - 30430 (+555)
Сумская - 27603 (+1 013)
Тернопольская - 27425 (+375)
Харьковская - 54517 (+489)
Херсонская - 9845 (+212)
Хмельницкая - 28917 (+567)
Черкасская - 22 053 (+651)
Черновицкая - 33 291 (+273)
Черниговская - 17 753 (640)
Отметим, в Украине начались третий карнтин выходного дня. По результатам анализа эпидситуации на следующей неделе решат, вводить ли жесткий карантин.