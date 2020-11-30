За сутки наемники РФ на Донбассе 6 раз нарушили перемирие

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"Три факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного - ручной противотанковый гранатомет. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг, применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал наших защитников вблизи населенного пункта Шумы. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки. На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские наемники на Приазовье также нарушили режим прекращения огня.

"С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет, - подытожили в штабе ООС.