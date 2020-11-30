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Новости
Украина
28 ноября 20, 14:45
Обмена пленными в этом году не будет
пленные
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Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией в этом году, но РФ и сепаратисты отказываются.

Из-за отказа России и сепаратистов обмен пленными до конца года не состоится, пишет в субботу, 28 ноября, издание РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что РФ отказывается от обмена без выполнения Киевом своих обязательств по Минским договоренностям. 

Напомним, что ранее Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца года. Вначале необходимо обменять тех людей, списки которых подготовлены, считает глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группы Леонид Кравчук.

Он также предлагает провести до конца года встречу лидеров нормандской четверки. Но в Москве в ней смысла не видят.
Korrespondent
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