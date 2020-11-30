В Горловке уничтожены 12 военнослужащих РФ

Об этом сообщает со ссылкой на источники журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мои источники сообщают, что в оккупированной Горловке на заводе "Энергомаш" произошло несколько мощных взрывов, в результате чего уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним, сумма ущерба оценивается в 80 млн. долларов. Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС РФ", - написал Цаплиенко.

Журналист утверждает, что из Москвы в Горловку выехала следственная группа Генпрокуратуры РФ.

"Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны", - добавил Цаплиенко.