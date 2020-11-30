В Днепре показали "еду" времен Голодоморов

В центре Днепра активисты организации Пласт в субботу, 28 ноября, показали блюда, которыми вынуждены были питаться украинские крестьяне, чтобы выжить в Голодомор. Желающие могли попробовать эту "еду", сообщает Радио Свобода.

В рамках акции они создали инсталляцию - стол с "едой". Среди блюд, которые приготовили "пластуны", были блины из кормовой свеклы и рапса, из картофельной шелухи и початков кукурузы, а также - перетертой коры деревьев.

По словам соорганизатора акции Ирины Трифунтовои, рецепты этих "блюд" брали из воспоминаний, записанных от свидетелей Голодомора.

"Мы хотим привлечь внимание прежде всего молодого поколения, которое мало что знает о тех событиях. Эти блюда ни с чем не сравнить. Оно несоленое, жареное просто так, без масла. В блинах из свеклы ощущается немного вкус свеклы и горчинка от рапса. Собственно, все", - рассказала Трифунтова.

Участники акции также выложили надпись "32-33" лампадками.

В это же время на привокзальной площади, где ранее стоял памятник Григорию Петровскому, состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв Голодоморов в Украине. В память о погибших участники акции зажгли лампадки и свечи. Священники нескольких конфессий - УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УГКЦ - отслужили панихиду.

Также в субботу недалеко от Днепра, на девятом километре Запорожского шоссе, возле Мемориала жертвам Голодомора и политических репрессий, состоялось возложение цветов.





По данным историков, Днепропетровская область находится в числе областей, наиболее пострадавших от Голодомора 1932-33 годов.

Напомним, сегодня в Украине отмечают день памяти жертв Голодоморов. По всей старне приспустили флаги и ограничили проведение мероприятий развлекательного характера.





В ХХ веке Украина пережила три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Лишь после объявления независимости Украины началось расследование масштабов крупнейшего Голодомора 1932-1933 годов. По разным оценкам, тогда погибли около 4,5 миллионов украинцев.