В Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 978 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше по сравнению с тремя антирекордами, которые фиксировали три дня подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в воскресенье, 19 ноября.
По его данным, среди заболевших 599 детей и 408 медицинских работников.
Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
Всего за сутки проведено 49 180 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947.
С начала пандемии в Украине заразились уже 722 679 человек, умерли – 12 213 (+120), выздоровели – 339 378 (+4243). Активными больными остаются 383 301 пациент.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
- Винницкая область - 17272 (+221)
- Волынская - 23905 (+249)
- Днепропетровская - 37651 (+1 164)
- Донецкая - 22602 (+392)
- Житомирская - 29 590 (+492)
- Закарпатская - 23 065 (+91)
- Запорожская - 30150 (+854)
- Ивано-Франковская - 35930 (+556)
- Киев - 69018 (+1 740)
- Киевская - 36996 (+782)
- Кировоградская - 5085 (+144)
- Луганская - 6239 (+54)
- Львовская - 45636 (+584)
- Николаевская - 18173 (+463)
- Одесская - 44 131 (+1 280)
- Полтавская - 21779 (+289)
- Ровенская - 30807 (+377)
- Сумская - 28185 (+582)
- Тернопольская - 27662 (+237)
- Харьковская - 55221 (+704)
- Херсонская - 10009 (+164)
- Хмельницкая - 29419 (+502)
- Черкасская - 22 529 (+476)
- Черновицкая - 33 512 (+221)
- Черниговская - 18 113 (+360)
Напомним, сейчас в Украине длится третий карантин выходного дня. По результатам анализа эпидситуации на следующей неделе власти решат, вводить ли жесткий карантин.
Ранее сообщалось, что Украина вошла в первую десятку стран мира и тройку европейских государств по количеству новых случаев коронавируса.