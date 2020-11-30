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Новости
Украина
29 ноября 20, 09:20
В Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID-19
коронавирус
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С начала пандемии в Украине заразились уже более 722 тысяч человек. Активными больными остаются свыше 383 тысяч пациентов.
С начала пандемии в Украине заразились уже более 722 тысяч человек. Активными больными остаются свыше 383 тысяч пациентов.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 978 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше по сравнению с тремя антирекордами, которые фиксировали три дня подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в воскресенье, 19 ноября.

По его данным, среди заболевших 599 детей и 408 медицинских работников.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Всего за сутки проведено 49 180 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947.

С начала пандемии в Украине заразились уже 722 679 человек, умерли – 12 213 (+120), выздоровели – 339 378 (+4243). Активными больными остаются 383 301 пациент.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины:

  • Винницкая область - 17272 (+221)
  • Волынская - 23905 (+249)
  • Днепропетровская - 37651 (+1 164)
  • Донецкая - 22602 (+392)
  • Житомирская - 29 590 (+492)
  • Закарпатская - 23 065 (+91)
  • Запорожская - 30150 (+854)
  • Ивано-Франковская - 35930 (+556)
  • Киев - 69018 (+1 740)
  • Киевская - 36996 (+782)
  • Кировоградская - 5085 (+144)
  • Луганская - 6239 (+54)
  • Львовская - 45636 (+584)
  • Николаевская - 18173 (+463)
  • Одесская - 44 131 (+1 280)
  • Полтавская - 21779 (+289)
  • Ровенская - 30807 (+377)
  • Сумская - 28185 (+582)
  • Тернопольская - 27662 (+237)
  • Харьковская - 55221 (+704)
  • Херсонская - 10009 (+164)
  • Хмельницкая - 29419 (+502)
  • Черкасская - 22 529 (+476)
  • Черновицкая - 33 512 (+221)
  • Черниговская - 18 113 (+360)

Напомним, сейчас в Украине длится третий карантин выходного дня. По результатам анализа эпидситуации на следующей неделе власти решат, вводить ли жесткий карантин.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в первую десятку стран мира и тройку европейских государств по количеству новых случаев коронавируса.
Korrespondent
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