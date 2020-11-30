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Новости
Украина
29 ноября 20, 11:49
Украина на 7 месте в мире по скорости распространения COVID
COVID-19
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Наша страна вошла в ТОП-10 стран мира по этому показателю

Украина занимает седьмое место в мире по количеству новых случаев заболевания коронавирусом.

На первом месте — США, свидетельствуют данные Worldometers.

ТОП-10 стран антирейтинга выглядит так:

- США;

- Бразилия;

- Индия;

- Турция;

- Россия;

- Италия;

- Украина;

- Великобритания;

- Польша;

- Германия.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.

Причем, по данным ВОЗ, 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.

Как сообщалось, в Украине за последние сутки зафиксировано 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при строгом карантине еще разрабатывается.
Delo
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