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Новости
Украина
29 ноября 20, 14:06
Полиция расследует смерть двух пациентов на ИВЛ
COVID
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В больнице в Жовкве полтора часа не было электричества. В учреждении имеются два электрогенератора, но их во время отключения не задействовали.

Во Львовской области полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов Жовковской районной больницы, находившихся в реанимации на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 29 ноября.

Указано, что сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях. Во время проверки этой информации полицейские установили, что 27 ноября в больнице в Жовкве не было электричества с 17:50 до 19:10.

"В это время в реанимационном отделении скончались двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность", – говорится в сообщении полиции.

Также полицейские установили, что в больнице имеются два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями о служебной халатности и убийство по неосторожности (ч.2 ст.367, ч.2 ст.119 УК Украины).

Ранее стало известно, что Украина получила первые 100 аппаратов ИВЛ. 89 аппаратов находятся на складе в Киеве и вскоре будут отправлены в региональные больницы. Еще 11 развезут по семи столичным больницам и в четыре больницы Киевской области.
Korrespondent
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