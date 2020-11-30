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Новости
Украина
30 ноября 20, 09:01
Украине выявили менее 10 000 новых заболевших COVID
COVID-19
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Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 9 946 (днем ранее – 12 978). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. По данным СНБО, в последний раз о менее 10 000 инфицированных за сутки сообщалось 16 ноября.

Больше всего новых заразившихся было в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

За сутки умерли 114 больных COVID-19 (днем ранее – 120), выздоровел 5771 человек (4243), госпитализированы – 1161 (1561).

Проведено тестирований 31 9001 (49 180). Методом ПЦР сделано 26 290 тестов, методом ИФА – 5611.

29 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Кабмин может ввести "интеллектуальный локдаун", который будет учитывать ситуацию с уровнем заболеваемостью в каждом регионе.
liga.net
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