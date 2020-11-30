Украине выявили менее 10 000 новых заболевших COVID

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 9 946 (днем ранее – 12 978). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. По данным СНБО, в последний раз о менее 10 000 инфицированных за сутки сообщалось 16 ноября.

Больше всего новых заразившихся было в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

За сутки умерли 114 больных COVID-19 (днем ранее – 120), выздоровел 5771 человек (4243), госпитализированы – 1161 (1561).

Проведено тестирований 31 9001 (49 180). Методом ПЦР сделано 26 290 тестов, методом ИФА – 5611.