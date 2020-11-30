Прогноз магнитных бурь на декабрь-2020

Первый месяц зимы не особо радует метеозвисимых людей. Декабрь с первых дней несет небольшие геомагнитные всплески и серьезные сильные штормы. В общем, декабрь 2020 года запомнится украинцам несколькими магнитными бурями, а что бы наверняка – метеозависимые будут не рады даже в новогоднюю ночь.
Уже 3 и 4 декабря украинцев накроет небольшая магнитная буря. В эти дни может болеть голова, чувствоваться сонливость и раздражительность, а также может быть потеря концентрации. Такие же «симптомы» ждут и 10 декабря.
Сильная магнитная буря прогнозируется в период с 18 по 22 декабря, а ее пик придется на 19 декабря. Специалисты отмечают, что ее почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости. Выходит, что святой Николай принесет под подушку не подарки, а плохое самочувствие.