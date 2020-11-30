Прогноз магнитных бурь на декабрь-2020

Первый месяц зимы не особо радует метеозвисимых людей. Декабрь с первых дней несет небольшие геомагнитные всплески и серьезные сильные штормы. В общем, декабрь 2020 года запомнится украинцам несколькими магнитными бурями, а что бы наверняка – метеозависимые будут не рады даже в новогоднюю ночь.

Уже 3 и 4 декабря украинцев накроет небольшая магнитная буря. В эти дни может болеть голова, чувствоваться сонливость и раздражительность, а также может быть потеря концентрации. Такие же «симптомы» ждут и 10 декабря.

Сильная магнитная буря прогнозируется в период с 18 по 22 декабря, а ее пик придется на 19 декабря. Специалисты отмечают, что ее почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости. Выходит, что святой Николай принесет под подушку не подарки, а плохое самочувствие.

Еще одна буря припадает на конец месяца – 30 и 31 декабря. Так, что метеозависимым украинцам новогодняя ночь может выдаться не очень веселой.













Однако, избежать или уменьшить воздействие солнца во время магнитных бурь можно. А зная календарь бурь к ним можно подготовиться. Что же нужно делать:





- Хорошо высыпаться, правильно питаться и исключить из рациона тяжелые продукты и алкоголь.





- Утренняя тренировка улучшит кровообращение, избавит от стресса и погодной зависимости.





- Улучшить самочувствие также помогут прогулки на природе и контрастный душ или расслабляющая ванна.





- Людям с хроническими заболеваниями стоит избегать сильных нагрузок и держать под руками все необходимые лекарства.



