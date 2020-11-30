СБУ предотвратила теракт под Донецком, организованный "ДНР"

Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила теракт в Донецкой области, организованный так называемым "Министерством госбезопасности "ДНР". Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Спецназовцы ЦСО "А" задержали жителя Донецкой области непосредственно при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения ООС.





Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал по заданию так называемого "МГБ ДНР". Забрав из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, террорист планировал заложить его на инфраструктурном объекте.

По плану кураторов теракт должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать местное население.





Злоумышленнику сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.