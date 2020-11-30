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Новости
Украина
30 ноября 20, 14:08
СБУ проводит обыски у лидера закарпатских венгров
Василий (Ласло) Брензович
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Политика и его соратников якобы подозревают в хищении денег

Служба безопасности Украины проводит обыски у лидера "КМКС Партии венгров Украины" Василия (Ласло) Брензовича, а также еще у ряда лиц. Об этом сообщает в своем телеграм-канале местный журналист и избранный депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.

По его информации, обыски проводятся в рамках уголовного производства по заключению фиктивных договоров благотворительным фондом "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде".

Фигурантов подозревают в присвоении средств, якобы потраченных на выполнение подрядных работ определенными предпринимателями, ведении двойной бухгалтерии и использовании выделенных Венгрией средств в ущерб государственной безопасности Украины.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел сообщил, что уполномоченный правительства Венгрии по сотрудничеству между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины Иштван Грежа 24 ноября не был пропущен на украинскую территорию из-за введенного ранее запрета на въезд.

Ведомство отмечало, что были зафиксированы факты публичной агитации этим чиновником голосовать "за одну из политических сил в Украине", что запрещено Избирательным кодексом

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто вручил послу Украины ноту протеста из-за запрета на въезд "куратору" Закарпатья. В то же время и сам Сийярто ранее призывал на выборах 25 октября голосовать за КМКС.

Тогда украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией. Сийярто же назвал реакцию Украины жалким решением и чушью. Однако в начале ноября его украинский коллега Дмитрий Кулеба заявил, что тот согласился "восстановить конструктивный диалог".
Delo
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