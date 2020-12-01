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Новости
Украина
30 ноября 20, 21:30
В МОЗ не собираются продлевать карантин выходного дня
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Но окончательные результаты эффективности ограничений в выходные дни будут на следующей неделе.

Окончательные результаты карантина выходного дня ожидаются на следующей неделе, но в Министерстве здравоохранения не собираются его продлевать. Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". 

- У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста, - заявил Степанов.

По его словам, из-за того, что люди не придерживались в полном объеме требований карантина, ожидаемый эффект достигнут не был. По поводу возможного продления карантина выходного дня, Степанов сообщил, что в МОЗ не рассматривают такой вариант.

- Не думаю, что мы будем подавать такое предложение, - подчеркнул министр.

Речь идет о карантине выходного дня, который Кабмин ввел в Украине с 14 по 30 ноября. Данные меры предусматривали с 00.00 субботы до 00.00 понедельника запрет на деятельность ночных клубов, ресторанов, кафе, спортзалов и всех магазинов. Исключение действовало только для магазинов, в которых торговля продуктами составляла более 60% от площади.

Тогда ряд городов заявили, что не намерены выполнять постановление правительства и придерживаться требований карантина выходного дня. Также выступили против этих мер и представители бизнеса, устроив массовые протесты. А некоторые предприниматели даже придумали, как обойти карантин выходного дня. 
kp.ua
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