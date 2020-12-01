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Украина
1 декабря 20, 09:11
Митингующие перекрыли движение в центре Киева
акция
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Участники акции протеста перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях в правительственном квартале.

В правительственном квартале в центре Киева митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале в столице в обоих направлениях. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Движение перекрыто по улице Грушевского в обоих направлениях. 

Также по информации СМИ, под Верховной Радой уже собрался митинг. Люди стоят с флагами, в том числе с надписями "SaveФОП".

Ранее сообщалось, что предприниматели готовят бессрочный протест. Бизнесмены выступают против ряда законопроектов, а также карантина выходного дня. Ожидают до 20 тысяч участников.

Отметим, законопроект о РРО внес в Раду президент Владимир Зеленский. Президент предлагает отсрочить введение кассовых аппаратов для предпринимателей до 2022 года.
Korrespondent
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