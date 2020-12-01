В Украине снова резкий скачок заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 12 498 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего за сутки было проведено 62 327 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510.
За прошлые сутки в Украине:
госпитализировали - 1 470 человек;
умерло - 221;
выздоровело - 10 023 человека;
провели тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).
С начала пандемии:
заболели - 745 123 человека;
выздоровело - 355 172 человека;
летальних случаев - 12 548;
провели ПЦР-тестов - 4 562 589.
За прошедшие 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировали в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
Киев - 72 277 случаев;
Винницкая обл. - 17 569 случаев;
Волынская обл. - 24 483 случая;
Днепропетровская обл. - 39 659 случаев;
Донецкая обл. - 23 157 случаев;
Житомирская обл. - 30 100 случаев;
Закарпатская обл. - 23 438 случаев;
Запорожская обл. - 31 608 случаев;
Ивано-Франковская обл. - 37 017 случаев;
Киевская обл. - 38 528 случаев;
Кировоградская обл. - 5382 случая;
Луганская обл. - 6350 случаев;
Львовская обл. - 46 891 случай;
Николаевская обл. - 18 985 случаев;
Одесская обл. - 45 838 случаев;
Полтавская обл. - 22 763 случая;
Ровенская обл. - 31 283 случая;
Сумская обл. - 29 627 случаев;
Тернопольская обл. - 28 095 случаев;
Харьковская обл. - 55 702 случая;
Херсонская обл. - 10 371 случай;
Хмельницкая обл. - 29 751 случай;
Черкасская обл. - 23 590 случаев;
Черновицкая обл. - 33942 случаи;
Черниговская обл. - 18 717 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В течение декабря суточная заболеваемость коронавирусом в Украине может достичь 25-35 тысяч случаев. И если этот момент наступит - могут ввести локдаун, сообщил 30 ноября в эфире телеканала "Украина 24" глава Минздрава Максим Степанов.