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Новости
Украина
1 декабря 20, 09:26
Сколько будем отдыхать в декабре?
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В декабре 2020 года у украинцев будет всего 22 рабочих и девять выходных дней.

В первом зимнем месяце, в декабре 2020 года, украинцев ждут стандартные выходные по субботам и воскресеньям, а также один дополнительный день отдыха.

Всего в декабре украинцы будут отдыхать 9 дней, а работать 22.

Календарь на декабрь 2020:

25 декабря католики празднуют Рождество Христово. Этот день будет официальным выходным. После этого следуют традиционные выходные, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Работодателям порекомендовали укоротить рабочий день в четверг, 24 декабря, на один час.

Также сокращенным, но все же рабочим, будет день в канун Нового года — 31 декабря.

Стоит отметить, что в декабре большое количество праздников, но не на каждый из них предусмотрен дополнительный выходной. К примеру, в День Вооруженных Сил Украины и в День святого Николая страна будет работать в обычном режиме.
telegraf.com.ua
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