Сколько будем отдыхать в декабре?

В первом зимнем месяце, в декабре 2020 года, украинцев ждут стандартные выходные по субботам и воскресеньям, а также один дополнительный день отдыха.
Всего в декабре украинцы будут отдыхать 9 дней, а работать 22.
Календарь на декабрь 2020:
25 декабря католики празднуют Рождество Христово. Этот день будет официальным выходным. После этого следуют традиционные выходные, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня подряд.
Работодателям порекомендовали укоротить рабочий день в четверг, 24 декабря, на один час.