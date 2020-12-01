Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.19
USD
28.54
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 декабря 20, 09:56
Прогноз погоды на декабрь
снег
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В первый зимний месяц по всей территории Украины образуется снежный покров. Температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Средняя месячная температура в декабре ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Соответствующий прогноз дал Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма к 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным синоптиков, обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет 10-18 градусов тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 19-20 градусов, в Крыму до 25 градусов. Абсолютный минимум - 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 33-67 мм, на Закарпатье и местами в горных районах 62-142 мм.

Ранее синоптики дали прогноз на начало зимы в Украине. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, местами гололедица. Мокрый снег ожидается на большей части страны.
Korrespondent
Ещё по теме:
Зимой маленьких россиян начнут прививать от гриппа A/H1N1
Эпидемия гриппа в Украине начнется в декабре
На Земле 21-22 декабря ожидаются небольшие геомагнитные бури
Какие изменения ждут украинцев в декабре?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине заполнены более половины COVID-коек
noimageВ Украине выросла минимальная пенсия
noimageВ Украине 56 населенных пунктов остались без света
noimageОБСЕ зафиксировала более 160 нарушений на Донбассе
noimageМитингующие ФОПы перекрыли центр Киева
Лента новостей