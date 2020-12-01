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Новости
Украина
1 декабря 20, 11:10
Митингующие ФОПы перекрыли центр Киева
митинг
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Под Верховной Радой сегодня, 1 декабря, собрались на митинг ФОПовцы.
На акцию протеста вышло более двух тысяч предпринимателей. Они заявили про бессрочную акцию протеста под Радой до тех пор пока парламент не примет необходимые им законопроекты: №3853-1, №3853-2 и №3993, предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов.

ФОПовцы выступают против альтернативных законопроектов №4313-д и №4439 президента Зеленского, где речь идёт о годовой отсрочке введения кассовых аппаратов.

За правопорядком в усиленном режиме следят полицейские, нацгвардейцы, взрывотехники и другие структурные подразделения МВД.

Источник: https://elitexpert.media/
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