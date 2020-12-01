Митингующие ФОПы перекрыли центр Киева

На акцию протеста вышло более двух тысяч предпринимателей. Они заявили про бессрочную акцию протеста под Радой до тех пор пока парламент не примет необходимые им законопроекты: №3853-1, №3853-2 и №3993, предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену кассовых аппаратов.





ФОПовцы выступают против альтернативных законопроектов №4313-д и №4439 президента Зеленского, где речь идёт о годовой отсрочке введения кассовых аппаратов.





За правопорядком в усиленном режиме следят полицейские, нацгвардейцы, взрывотехники и другие структурные подразделения МВД.



